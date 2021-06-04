На Киевщине браконьеры обустроили подпольный цех по переработке рыбы из Чернобыля. Видео

В Вышгородском районе Киевщины правоохранители задержали группу браконьеров, которые ловили рыбу, в том числе в Чернобыльской зоне. Для переработки улова работал подпольный цех.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, во время обысков изъяли 10 км сетей и 17 лодок (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Незаконным ловом рыбы в промышленных масштабах занималась 13 человек во главе с двумя братьями 39 и 48 лет.

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"Для прикрытия преступной деятельности они привлекли даже работника рыбинспекции, который предупреждал злоумышленников о запланированных проверках. Браконьеры "работали" в акваториях Вышгородского района, в том числе в Зоне отчуждения. Они не прекращали работу в период нереста и использовали электроудочки. Ежемесячная выручка составила более полумиллиона гривен", - рассказал Небытов.

Он добавил, что двух организаторов группы уже задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту незаконного занятия рыбным промыслом открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области браконьеры выловили рыбы и креветок на более чем 2 млн грн.