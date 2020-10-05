Под Киевом поезд сбил 14-летнюю девочку: в ее руке нашли записку. Фото

В городе Боярка в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 5 октября, поезд сбил девочку-подростка.

Об инциденте сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Судя по фото с места ЧП, несовершеннолетняя умерла на месте. Предварительно, она совершила суицид.

"По данным полицейских, девушке было 14 лет, в её руках была записка с телефонами родителей", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее вблизи станции Выгода Белгородского района Одесской области 16-летний парень бросился под колеса поезда и скончался на месте ЧП.