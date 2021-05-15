В "Борисполе" поймали иностранца, в чемодане которого было кокаина на 11,5 млн грн. Фото и видео

В аэропорту "Борисполь" поймали гражданина Турции, который перевозил из Латинской Америки партию кокаина на 11,5 млн гривен. Мужчина прибыл в Украину рейсом "Доха-Киев".

Наркотики нашли в стенках чемодана пассажира. Об этом сообщила пресс-служба МВД на официальном портале в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Контрабандист прилетел из Бразилии транзитом через Доху. О возможном нарушении правил пересечения границы украинским правоохранителям сообщили коллеги из соседних государств.

Оперативники совместно с представителями Киевской таможни и СБУ провели досмотр багажа иностранца. В чемодане было спрятано 2,8 кг кокаина.

По данному факту направлено уведомление для внесения данных в ЕРДР по ст. 305 УК (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Уроженку Харькова, которая проживала в Киеве, подозревают в причастности к продаже наркотиков на территории всей Украины. У нее нашли запрещенные вещества на сумму около 3 млн гривен.