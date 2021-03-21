Беспорядки на Банковой: как теперь выглядит здание Офиса президента. Фото и видео

На восстановление здания Офиса президента на Банковой в Киеве, которое пытались поджечь в ходе акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко 20 марта, понадобится немало времени и около 2 миллионов гривень. Ведь митингующие не только разбили там окна, но еще и разрисовали фасад краской, которую нелегко смыть.

21 марта, после ночной акции, проход к зданию перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и предлагают читателям увидеть, как сегодня выглядит главный Офис главы государства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как известно, сначала участники протеста в субботу вели себя спокойно, но потом начали погромы.

Так, активисты зажгли файеры и обстреляли здание пиротехникой. Помимо этого, они раскрасили его, подожгли табличку и разбили окна.

Теперь, чтобы очистить фасад ОП от краски, понадобится около недели, подчеркивают специалисты. По их словам, это можно сделать тремя методами – химическим, термическим или механическим. В этом случае пока не знают, какой из них применить.

В пресс-службе главы государства отметили, что по предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн гривен.

"Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывания краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, что первые два этажа здания были построены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в.", – говорится в сообщении ОП в Telegram-канале.

Как стало известно OBOZREVATEL на месте событий, в настоящее время правоохранители проводит следственные действия, близко к зданию ОП никого не подпускают. В то же время, проход свободный, туристы, прогуливаясь на Банковой, интересовались у охранников, что случилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал действия активистов хулиганством и заверил, что виновным не удастся избежать ответственности.