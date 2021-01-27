Арендаторы квартиры в центре Киева продали ее через две недели: суть схемы и лица аферистов

В Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. Собственница жилья узнала об этом после того, как уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, а женщина подала иск в суд.

Источники утверждают, что криминальный дуэт провернул уже не одну аферу с жильем киевлян. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Квартира раздора" находится в доме по бульвару Леси Украинки, 24. Многоэтажка расположена всего в 100 метрах от станции метро "Печерская". Поблизости – ЦИК и Киевская областная государственная администрация.

Собственница жилья рассказала OBOZREVATEL, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.

"Я сдавала ее, причем официально. Оплата проходила через банк и я платила налоги", – рассказала Юлия П.

В конце ноября киевлянка сдала свое жилье новым арендаторам, а уже в первой половине декабря Юлия пришла и увидела, что в двери стоят новые замки. 19 декабря женщина обратилась в Печерское райуправление полиции с заявлением, что не может зайти в свою квартиру, однако делу не дали ход – просто списали.

События разворачивались стремительно: женщина узнала, что ее квартиру продали.

22 января Юлия подала иск в Печерский районный суд в отношении оценщиков жилья, нотариуса, который заверил договор купли-продажи жилья, и человека, который приобрел ее квартиру у мошенников.

Киевский предприниматель, по словам источников, якобы заплатил за жилье 60 тысяч долларов.

Аферу с квартирой киевлянки "легализовал" еще 10 декабря нотариус Андрей Черняк. Якобы именно к нему аферисты "затягивали" покупателя квартиры для оформления договора. Сам же нотариус утверждает, что люди позвонили ему по номеру, который есть в открытом доступе. А что касается непосредственно купли-продажи жилья, то у него не возникло никаких подозрений, а документы выглядели настоящими.

Однако мошенники использовали поддельные документы. В "паспорт" якобы владелицы жилья было вклеено фото аферистки. По словам Анатолия Остапенко, главы общественной организации "Афера. Стоп", в серии паспорта была допущена ошибка, однако нотариус это почему-то не заметил.

По информации Анатолия Остапенко, данные аферистов уже известны. Это якобы уроженец Ужгорода Гуснай Алексей Юрьевич (28.01.1987 г.р.) и уроженка Северодонецка Асеева Ирина Николаевна (27.01.1975 г.р.).

По словам главы общественной организации "Афера. Стоп", подозреваемые могут представляться другими именами и проворачивать очередную аферу по отжиму жилья киевлян. Потому владельцам квартир стоит быть осторожными.

Также известно, что женщина может менять внешность, используя парики.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что эти люди и ранее проворачивали подобные аферы, а мужчина был ранее судим.

21 января все же было открыто уголовное производство по заявлению Юлии П,, чью квартиру продали мошенники. Как рассказал OBOZREVATEL Анатолий Остапенко, досудебным расследованием занимаются на Владимирской, 15.

(Продолжение следует...)