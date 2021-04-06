АМКУ начал расследование повышения цен на такси в Киеве в первый день локдауна

Антимонопольный комитет Украины начал расследование по поводу повышения цен на проезд в такси в первый день локдауна в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. Чиновник отметил, что, кроме данных в сервисах заказа такси и СМИ, им поступило очень много жалоб.

"Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как Uber, Bolt и Uklon, которые имеют львиную долю заказов в Киеве. Следует отметить, что первые две компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать", – пояснил Хмельницкий.

По его словам, ситуация может свидетельствовать о признаках нарушения закона "О защите экономической конкуренции".

Расследование ведет северное областное территориальное отделение АМКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день жесткого карантина столичные службы такси подняли в два-четыре раза стоимость проезда.

Так, за примерно получасовую поездку Uber предлагал заплатить 437 грн, Bolt – 481 грн, а Uklon – 445 грн. В обычный день стоимость составляла не более 180 грн.

Отметим, что на время локдауна в столице общественный транспорт перевозит пассажиров только по спецпропускам.