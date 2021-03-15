Суд решил судьбу ветерана АТО, "минировавшего" мост Метро в Киеве

Дело против ветерана АТО Алексея Белько, "заминировавшего" мост Метро в Киеве, завершили. Суд применил к мужчине принудительные меры медицинского характера (госпитализация в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением).

Об этом на странице в Facebook в понедельник, 15 марта, сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляла интересы подозреваемого.

Указывается, что Белько был признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Юристы пояснили, что ветерану АТО будут предоставлять психиатрическую помощь в специализированном учреждении. Вместе с тем, он сможет самостоятельно, без сопровождения медработника, оставлять палату, отделения и заведение.

Такое решение суд принял, ссылаясь на заключение повторной судебно-психиатрической экспертизы, назначенной по ходатайству адвоката. Прокурор просил, чтобы за фигурантом осуществлялось усиленное наблюдение.

В учреждении Белько пробудет минимум полгода, далее юристы намерены обратиться с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы.

Кроме того, суд вернул мужчине все принадлежащее ему имущество, которое было изъято после совершения уголовного преступления (два автомобиля, банковские карточки, мобильный телефон).

Иск полиции на общую сумму 69 000 гривен (на возмещение материального ущерба) суд оставил без рассмотрения. Отметим, правоохранители пытались в судебном порядке возместить убытки за сбитый во время инцидента коптер Dji inspire 1 pro.

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