Известного фотографа заподозрили в растлении двух 15-летних девочек в машине. 18+

Украинский фотограф Александр Ктиторчук, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних, якобы совершил групповое развращение двух 15-летних девочек.

Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL. В распоряжении нашего издания оказался текст подозрения от 27 ноября, предъявленного 56-летнему мужчине.

Предварительно, инцидент произошел в начале ноября 2020 года возле с.Триполье Киевской области в автомобиле Mercedes Vito, который принадлежит гражданской жене фотографа.

Мужчина якобы раздел 15-летнюю Олю (все имена предполагаемых жертв изменены) и принудил ее к оральному сексу. Затем фотограф сказал второй девочке – Кате – присоединиться к ним.

В тексте подозрения сообщается, что 15-летнюю девочку заставили стимулировать половой орган мужчины. Подозреваемый также сказал несовершеннолетним, чтобы они ласкали друг друга и его.

Такие действия правоохранители квалифицировали по ч.1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Ранее фотограф якобы развращал одну из этих 15-летних девочек. Это также произошло в его автомобиле.

Заявляется, что мужчина знал о том, что девочке нет 16 лет (в соответствии с украинским законодательством, это так называемый возраст согласия).

Более детально об эпизодах, в которых подозревается Ктиторчук, читайте по ссылке. Подчеркнем, что все обвинения фотограф отрицает.

Как писал OBOZREVATEL, украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала новость о задержании Александра Ктиторчука. Артистка заявила, что фотограф не раз приглашал ее на съемки, но она отказывалась.