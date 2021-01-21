"Афера века" сбежавшего из России олигарха Фукса остается безнаказанной: кто помогал и будет ли просвет

Грабеж киевского метрополитена, бенефициаром которого считают российско-украинского олигарха Павла Фукса, продолжается седьмой год. С 2016 года идет разбирательство в судах и это стало ярким примером бессилия системы. Никто не может остановить этот беспредел, а на 26 января назначено судебное заседание по апелляционным жалобам казначейства.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Коротко о сути дела. В 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен (!) Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Эту схему решили легализовать – прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

В результате аферы киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки, была повышена стоимость проезда, а из бюджета утекли почти 799 миллионов гривен. Но если ситуация не изменится, то уйдет еще более 1,2 млрд гривен.

На сегодняшний день количество судебных заседаний по скандальному делу о грабеже киевской подземки перевалило за 100.

Суды начались еще в 2016 году и продолжаются до сих пор, но из всего массива принятых решений, даже если взять только 2020 год, можно утверждать – дело по существу не рассматривается.

Суды постоянно переносятся, участники не являются на заседания, постоянно вносятся ходатайства о переносе. В общем, делается все, чтобы затянуть рассмотрение дела, чтобы основные фигуранты во главе с Фуксом избежали наказания.

Потому можно задать много вопросов. Например:

1. Как можно было вообще принимать во внимание иск "Укррослизинга" и считать, что КП "Киевский метрополитен" имеет огромную задолженность, учитывая что в материалах уголовных производств уже была информация о злоупотреблениях властью служебными лицами метрополитена?

По данным следствия, подписание кабальных условий нанесло существенный вред государственным интересам и повлекло тяжкие последствия.

Речь о допсоглашении №3-1 к договору на финансовые лизинговые услуги №16-УПР-09 от 16.07.2009.

В отношении подписанта этого соглашения, бывшего первого заместителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Олега Москаленко, в Шевченковском районном суде рассматривается обвинительный акт.

2. Как можно было рассматривать иск предприятия, аффилированного с Павлом Фуксом, если комиссией Киевского городского совета, которая рассматривала скандальные взаимоотношения, был "зафиксирован" полный расчет за 100 вагонов метро?

3. Почему Хозяйственный суд города Киева при тихом "сопровождении" юристов метрополитена и других должностных лиц КГГА сдал интересы коммунального предприятия?

Судья Вадим Босый в сентябре 2016 года удовлетворил иск и таким образом легализовал надуманный долг метрополитена. А дальше, как говорится, по накатанной.

Киевский апелляционный хозяйственный суд (судьи Тищенко, Отрюх и Яковлев) постановлением от 31.01.2017 признал несуществующую задолженность коммунального предприятия.

Также и в Высшем хозяйственном суде Украины (дело рассматривали судьи Грек, Стратиенко и Могил) 25.04.2017 признали задолженность метрополитена перед компанией олигарха Фукса.

4. Почему так беззубо вели и "сопровождали" дело сотрудники правоохранительных органов? Кто только ни был задействован на протяжении этих лет: полиция, прокуратура, СБУ, налоговики и даже НАБУ.

5. И сейчас самый главный вопрос: кто вообще способен поставить точку в этом скандальном и грязном деле – в масштабном грабеже киевлян – и вернуть незаконно "изъятые" деньги?

Олигарх цинично реализовал аферу с паспортами. В распоряжении OBOZREVATEL оказались эксклюзивные документы, которые стали первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха. Впоследствии тот отказался от гражданства РФ.

Фукс фигурирует в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN. Речь о переводах "грязных" долларов по всему миру и содействии в этом крупных банков.

Находится в международном розыске из-за хищения средств пайщиков на строительстве в Москве и банковского кредита.

Фирма олигарха пыталась отсудить 80 миллионов за якобы "поврежденное" имущество во время строительства Подольского моста в Киеве – эту аферу удалось остановить.

Фукс попал в скандал вокруг строительства Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Украине.

Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.

Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.

Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые граждане Украины, которые были на инаугурации Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.