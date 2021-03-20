19-летний киевлянин рассказал, зачем убил отца своего друга. Видео 18+

19-летний киевлянин сознался, что убил отца друга из-за денег, и чтобы почувствовать эмоции во время убийства.

Об этом задержанный рассказал во время следственных действий полиции (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Убил отца друга в первую очередь из-за интереса и вдобавок к этому из-за выгоды в виде денег. И мне было интересно, что я испытаю и как я к этому отнесусь. То есть, смогу ли я это сделать. Будет ли у меня какой-то психологический барьер. Что я буду чувствовать после, а что я испытаю вовремя (убийства – Ред.)", – говорил подозреваемый.

Он добавил, что во время убийства ничего не испытал. Также добавил, что позже планировали убить мать друга, но "более гуманным методом".

Напомним, что в селе Гнидын Бориспольского района жестоко убили 47-летнего местного жителя в его собственном доме. Убийство мужчины заказал его собственный 19-летний сын.

В полиции установили, что подозреваемый предварительно обсудил с сыном погибшего детали убийства отца. Он сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи.

После смерти отца молодой человек хотел получить его наследство. Часть полученных денег он планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева вблизи Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, нашли мертвого человека.