Замначальника патрульной полиции Днепропетровщины рассказал свою версию драки с подчиненным. Видео

Заместитель начальника управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслав Маслюк подтвердил, что участвовал в потасовке в отделении со старшим сержантом Максимом Колыняком. Замначальника заявил, что не бил подчиненного, а конфликт начался из-за мобильного телефона.

Комментарий Маслюка был опубликован на YouTube-канале "Журналисты Стремоусова" во вторник, 18 мая. Как сообщил правоохранитель, он шел по коридору и увидел, что патрульный Калыняк "играется в телефоне", что-то снимает и не дает пройти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он сделал подчиненному замечание и отодвинул руки Калиняка с девайсом. После этого, как заявил замначальника управления патрульной полиции, коп "схватил" его, началась потасовка.

"Я его не бил, клянусь. Мне не стыдно сказать. Мы не дрались – боролись", – утверждает Маслюк.

Он добавил, что сержант начал кричать о нападении на сотрудника полиции. Позже на помощь начальнику пришли еще двое правоохранителей, которые решили разнять потасовку – мол, вероятно поэтому Калиняк заявляет, что его держали за руки.

Разбитый нос копа заместитель начальника объясняет тем, что боролся с Калиняком, а тот пытался вырваться.

Маслюк говорит, что и сам получил травмы: сотрясение мозга, разбитую фалангу пальца и ушиб в районе груди. Он также написал заявление об избиении.

Правоохранитель обратил внимание, что в коридоре, где произошла драка, работали камеры наблюдения, и можно проверить видео. Он сказал, что готов извиниться и понести ответственность, если записи продемонстрируют другую версию событий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сам Колыняк утверждает, что трое сотрудников полиции избили его якобы для того, чтобы воспрепятствовать его поездке в Киев. Там коп собирался рассказать о нарушениях и коррупции в полиции.