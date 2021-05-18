Замначальника патрульной полиции Днепропетровщины рассказал свою версию драки с подчиненным. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
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Драка в полиции Днепра

Заместитель начальника управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслав Маслюк подтвердил, что участвовал в потасовке в отделении со старшим сержантом Максимом Колыняком. Замначальника заявил, что не бил подчиненного, а конфликт начался из-за мобильного телефона.

Комментарий Маслюка был опубликован на YouTube-канале "Журналисты Стремоусова" во вторник, 18 мая. Как сообщил правоохранитель, он шел по коридору и увидел, что патрульный Калыняк "играется в телефоне", что-то снимает и не дает пройти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он сделал подчиненному замечание и отодвинул руки Калиняка с девайсом. После этого, как заявил замначальника управления патрульной полиции, коп "схватил" его, началась потасовка.

"Я его не бил, клянусь. Мне не стыдно сказать. Мы не дрались – боролись", – утверждает Маслюк.

Вячеслав Маслюк

Он добавил, что сержант начал кричать о нападении на сотрудника полиции. Позже на помощь начальнику пришли еще двое правоохранителей, которые решили разнять потасовку – мол, вероятно поэтому Калиняк заявляет, что его держали за руки.

Разбитый нос копа заместитель начальника объясняет тем, что боролся с Калиняком, а тот пытался вырваться.

Маслюк говорит, что и сам получил травмы: сотрясение мозга, разбитую фалангу пальца и ушиб в районе груди. Он также написал заявление об избиении.

Правоохранитель обратил внимание, что в коридоре, где произошла драка, работали камеры наблюдения, и можно проверить видео. Он сказал, что готов извиниться и понести ответственность, если записи продемонстрируют другую версию событий.

Старший сержант Максим Колыняк

Как ранее писал OBOZREVATEL, сам Колыняк утверждает, что трое сотрудников полиции избили его якобы для того, чтобы воспрепятствовать его поездке в Киев. Там коп собирался рассказать о нарушениях и коррупции в полиции.

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