Возле ресторана "Черчилль" в Днепре устроили стрельбу: есть пострадавшие. Фото

Около пяти утра в субботу, 28 ноября, возле ресторана "Черчилль" на улице Короленко в Днепре произошел конфликт между гостями и охраной заведения.

В результате три посетителя получили ножевые ранения, а 37-летний охранник – огнестрельные ранения, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ресторан, несмотря на карантинные ограничения, работал ночью. Пятеро отдыхающих попали в "Черчилль" через служебные двери.

По данному факту открыли уголовное дело по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изъяли гильзы и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также установлено, что с начала ноября полицейские зафиксировали восемь фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации ресторана. По фактам выявленных правонарушений составлено пять административных протоколов по ст. 44-3 КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 28 ноября в Киеве неизвестный из автомата Калашникова обстрелял Mercedes, припаркованный во дворе. Автомобиль принадлежит 20-летнему местному жителю.