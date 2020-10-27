В центре Днепра трое мужчин устроили стрельбу. Фото

Во вторник, 27 октября, в Днепре трое неизвестных устроили стрельбу на улице Баррикадной.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, об инциденте на линию "102" сообщила местная жительница, которая услышала звук выстрела. На место оперативно направили наряд патрульных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре трое мужчин устроили стрельбу на улице. Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области

Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области

Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию и встретили мужчин, похожих по описанию. Один из них имел при себе травматический пистолет, нож и патроны. Неподалеку на этой же улице патрульные также обнаружили помповое ружье. Их владелец пока не установлен.

Происшествие обошлось без пострадавших. Мужчин доставили в Соборное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Инцидент случился рано утром 27 октября. Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области

Скриншот. Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный пытался стащить мешок с бюллетенями.