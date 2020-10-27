В центре Днепра трое мужчин устроили стрельбу. Фото

Алина Рашевская Происшествия 17:15, 27.10.2020 Обновлено: 17:23, 27.10.2020

Во вторник, 27 октября, в Днепре трое неизвестных устроили стрельбу на улице Баррикадной.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, об инциденте на линию "102" сообщила местная жительница, которая услышала звук выстрела. На место оперативно направили наряд патрульных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре трое мужчин устроили стрельбу на улице.
Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области
Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области

Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию и встретили мужчин, похожих по описанию. Один из них имел при себе травматический пистолет, нож и патроны. Неподалеку на этой же улице патрульные также обнаружили помповое ружье. Их владелец пока не установлен.

Происшествие обошлось без пострадавших. Мужчин доставили в Соборное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Инцидент случился рано утром 27 октября.
Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области
Скриншот.
Faсebook/Патрульная полиция Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный пытался стащить мешок с бюллетенями.

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Днепр Происшествия

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