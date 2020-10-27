В центре Днепра трое мужчин устроили стрельбу. Фото

Во вторник, 27 октября, в Днепре трое неизвестных устроили стрельбу на улице Баррикадной.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, об инциденте на линию "102" сообщила местная жительница, которая услышала звук выстрела. На место оперативно направили наряд патрульных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию и встретили мужчин, похожих по описанию. Один из них имел при себе травматический пистолет, нож и патроны. Неподалеку на этой же улице патрульные также обнаружили помповое ружье. Их владелец пока не установлен.

Происшествие обошлось без пострадавших. Мужчин доставили в Соборное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный пытался стащить мешок с бюллетенями.