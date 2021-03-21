В центре Днепра мужчины устроили погром в популярном ресторане. Видео 18+

В центре Днепра мужчины устроили погром в ресторане Dogs&Burgers на Екатеринославском бульваре. Они подрались, разбили стекла и испортили мебель в заведении.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 марта. По словам очевидцев, конфликт произошел, когда компания стояла в очереди, сообщает Telegram-канал "***нутый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что сотрудникам ресторана пришлось разнимать мужчин. Причина инцидента неизвестна.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре в отделении "Ощадбанка" на проспекте Александра Поля злоумышленники взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.