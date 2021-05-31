В центре Днепра голый мужчина умер, прыгнув с ТРЦ. Видео 21+

Вечером в воскресенье, 30 мая, в центре Днепра обнаженный мужчина прыгнул с ТРЦ "Мост-Сити". Медики около получаса оказывали ему помощь, но спасти его не удалось.

Происшествие случилось около 22:00 на глазах у прохожих. Очевидцы выложили момент прыжка мужчины в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что погибший сначала по рекламной вывеске спустился на винтовой въезд на парковку башни ТРЦ. Он громко кричал, пел и вел себя неадекватно. Затем мужчина в одних кроссовках разбежался и прыгнул с высоты примерно 4-5 этажа.

На место приехали полиция, спасатели и две "скорые". Медики полчаса безрезультатно делали мужчине сердечно-легочную реанимацию.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в районе села Могилев в Царичанском районе Днепропетровской области на трассе лоб в лоб столкнулись грузовой самосвал Ford Cargo 4142D и Toyota RAV4. Погибли четыре человека.