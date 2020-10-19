В Никополе женщина пырнула ножом в живот своего сожителя

В городе Никополь Днепропетровской области полиция задержала 42-летнюю женщину, которая нанесла тяжкие телесные повреждения мужчине.

Во время конфликта подозреваемая ударила потерпевшего ножом в живот, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Так, 11 октября в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу с ножевым ранением доставили 40-летнего мужчину.

Правоохранители установили, что в тот же вечер женщина пришла домой навеселе. Во время выяснения отношений между ней и сожителем возник конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла ножевое ранение потерпевшему и убежала.

Позже полицейские поймали 42-летнюю злоумышленницу. 16 октября женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

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