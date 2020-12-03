В доме в Никополе нашли два скелета, обмотанные пленкой. Видео
В городе Никополь Днепропетровской области в четверг, 3 декабря, обнаружили два трупа в заброшенном доме.
Это произошло около 13:00. О происшествии OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Предварительно, оба тела были скелетированными и обмотанными полиэтиленовой пленкой.
Следователи проводят проверку всех деталей инцидента. Была ли смерть насильственной, пока неизвестно.
На YouTube-канале общественной организации "Прихист" появилось видео дома, где нашли тела. На записи видно несколько машин полицейских, припаркованных возле здания, а также самих копов за работой.
Предварительно, инцидент произошел в садовом товариществе "Скиф".
Местный житель рассказал, что в этом доме время от времени проживали 4-5 человек. По его словам, это были люди без постоянного места жительства.
В последнее время мужчина видел здесь меньше людей, этот факт он связал с карантином.
Местный житель подтвердил, что в доме нашли тела двух человек.
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