Это именно тот случай, когда невозможно молчать. И я не могу молчать. Я осознаю всю меру ответственности, которую беру на себя, озвучивая факты, о которых мне стало известно, но которые пока не подтверждены приговором суда. Прямо здесь и сейчас, в нашем городе действует банда педофилов. Некоторые – уже в СИЗО, другие – гуляют на свободе. То, что они творили и, возможно, творят сейчас, не укладывается в здоровой голове. И один из них – успешный предприниматель, вновь избранный депутат и, что самое страшное, отец троих дочерей.

Я очень боюсь, что эту историю могут замолчать, спустить на тормозах и тогда мне не будет покоя. Нам всем не будет покоя. Просто берегите своих детей, помните, звери могут быть рядом. Они ищут свои жертвы среди самых беззащитных.

С 2014 по 2018 год на территории Днепропетровской области действовала банда педофилов. 4 человека истязали и насиловали малышей (младшему из которых на тот момент было 4 года) перед камерой, продавая трансляции через ТОР-браузер. Одна из фигуранток – многодетная мать, которая поставляла для этих оргий собственных детей. О начале этой истории можно почитать здесь.

Горе-мать была задержана в начале лета. В августе все эпизоды по делу педофилов были объединены в одно производство – 12019040660001700. Об этом можно почитать в этом решении суда.

В ноябре по этому делу был задержан один из подозреваемых. В ночь на пятницу 13. Если вы зайдёте в ЕДРР и сопоставите номер производства и номер судебного дела, из открытых реестров узнаете, его имя и фамилию. Вчера в Апелляционном суде судьи оставили ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Все скрины прилагаю.

Итак, 12 ноября в квартире на Запорожском шоссе был задержан Александр Глебкин, новоизбранный депутат от "Громадской силы". При обыске было изъято фальшивое удостоверение сотрудника СБУ. Учитывая, что банда педофилов брала детей из детдомов на выходные, думаю, и нужна была эта "корочка".

Дело банды педофилов слушается в Индустриальном суде. Именно там 12 ноября 2020 года судья Слюсар даёт разрешение на избрание меры пресечения Глебкину в виде ареста. Ему инкриминируют, кроме прочих, одну из самых тяжких статей УК – 152, часть 4. Это изнасилование малолетних, повлекшее тяжёлые последствия для здоровья жертвы. Срок до 15 лет. Но если внимательно почитать решение суда, то всплывает ещё более страшная информация. Описан эпизод с насилием несовершеннолетних, произошедший ещё в 2002 году. Среди жертв была… та самая ныне задержанная горе-мать, поставляющая уже своих детей для педофилов. Поскольку у нынешних подозреваемых, как видим, давняя и трагическая история отношений, то возникает вопрос о том, кто же отец ее детей???

И ещё один момент. Адвокат Глебкина – Юрий Гладков также баллотировался в тот же Новоалександровский сельсовет. Дело банды педофилов расследуется уже полтора года. Конечно, даже самый законченный маньяк имеет право на адвоката. Но насколько морально вместе со своим подопечным, обвиняемым в таких тяжёлых преступлениях, шагать за депутатской корочкой??? И неужели в партии "Громадская сила" не нашлось ни одного человека, который бы элементарно проверял своих кандидатов?

Почему сейчас я хочу придать огласке эту историю: неспроста Глебкин шел за мандатом. Неспроста его адвокат умышленно или специально скрыл подробности своего подзащитного и коллеги по партийному цеху. В нашей стране депутатская корочка позволяет стрелять в людей, садиться пьяным за руль, про воровство и взятки вообще молчу.

Глебкина задержали вечером в четверг. Конечно, его партийные лидеры максимум в пятницу утром уже знали, что их депутат задержан. Учитывая связи Загида Краснова, наличие штата адвокатов и юристов, узнать статью, по которой задержан их коллега, не составляло труда. Все, о чем я написала, мы с командой журналистов нашли за пол дня в открытых источниках!!!

Никто не вправе называть человека преступником до решения суда. Но учитывая статьи, по которым обвиняется человек, а также доказательную базу (тут Гладков бы не решился соврать уже) – наверняка должна была бы уже быть реакция лидеров "Громадской силы". Ведь среди них есть порядочные люди, у которых есть у самих маленькие дети… молчание партийного руководства меня откровенно шокирует. Поэтому, я считаю, что сейчас необходимо исключить любые попытки "замять дело", порешать, вывести оттуда депутата. Никакие политические игрища не должны позволить банде педофилов уйти от наказания.

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