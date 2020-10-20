В Кривом Роге женщина выпала из окна многоэтажки. Фото

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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В Кривом Роге женщина выпала из окна многоэтажки. Фото

Во вторник утром, 20 октября, в Металлургическом районе Кривого Рога на улице Соборности женщина выпала из окна на четвертом этаже многоэтажного дома.

Около 7:30 свидетели произошедшего услышали громкий хлопок. После они увидели лежащее под окнами тело горожанки, сообщает "Первый Городской". Внимание! Фото 18+

Женщина выпала из окна на четвертом этаже.

Очевидцы вызвали на место скорую. По предварительным данным, погибшей было около 70 лет. Обстоятельства смерти женщины на данный момент выясняются.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Металлургического отделения полиции.

На месте работала полиция.
Обстоятельства смерти выясняются.

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