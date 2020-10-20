В Кривом Роге женщина выпала из окна многоэтажки. Фото

Во вторник утром, 20 октября, в Металлургическом районе Кривого Рога на улице Соборности женщина выпала из окна на четвертом этаже многоэтажного дома.

Около 7:30 свидетели произошедшего услышали громкий хлопок. После они увидели лежащее под окнами тело горожанки, сообщает "Первый Городской". Внимание! Фото 18+

Очевидцы вызвали на место скорую. По предварительным данным, погибшей было около 70 лет. Обстоятельства смерти женщины на данный момент выясняются.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Металлургического отделения полиции.

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