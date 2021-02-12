В Кривом Роге водитель из-за ссоры с девушкой на ходу перерезал себе горло

В Кривом Роге Днепропетровской области 27-летний водитель Chevrolet перерезал себе горло во время ссоры с девушкой и скончался на месте от кровопотери.

Происшествие случилось вечером 11 февраля на улице Транспортной. По словам пассажирки, между ними по дороге возник конфликт, сообщает "Первый Городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Девушка рассказала, что мужчина сначала пытался напасть на нее с ножом, но затем начал резать себя, нанося раны по груди, рукам и шее. В какой-то момент водитель перерезал себе артерию. Машина продолжила катиться по дороге и врезалась в столб.

Девушка погибшего предположила, что он мог находиться под воздействием наркотиков. На место инцидента выехала бригада скорой помощи и полицейские. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Кобеляками Полтавской области столкнулись две фуры. Оба водителя скончались на месте. Авария произошла вечером на объездной дороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр.