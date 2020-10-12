В Кривом Роге в парке мужчина до смерти избил знакомого

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который нанес смертельные телесные повреждения местному жителю.

Происшествие случилось в одном из парков Металлургического района, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Как стало известно, прохожие обнаружили мужчину без сознания. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Правоохранители оперативно установили личность пострадавшего. Им оказался 31-летний мужчина, который отдыхал в кафе неподалеку, когда к нему подошел ранее знакомый 26-летний подозреваемый. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник избил потерпевшего до смерти.

Нападающего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

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