В Кривом Роге спасатели выловили змею в аптеке

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в Долгинцевском районе в аптеке обнаружили змею.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, сотрудники Службы спасения установили, что пресмыкающееся находится в помещении аптеки. Специалисты с помощью специального устройства изъяли змею из заведения и выпустили на свободу за пределами города.

Отметим, что к месту вызова были привлечены четыре человека личного состава и одна единица техники.

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