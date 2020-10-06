В Кривом Роге семье устроили террор ради 50 тысяч долларов

В Кривом Роге Днепропетровской области группа вымогателей третировала мужчину и его семью ради денег.

44-летний злоумышленник вступил в сговор с двумя соучастниками и вымогал у криворожанина 50 тысяч долларов. Продолжалось это в течение месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Преступники осуществляли физическое и психологическое давление на мужчину и его родных. Они поджигали входную дверь дома пострадавшего, подкладывали погребальный венок, угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Террор прекратился лишь тогда, когда их жертва согласилась отдать деньги.

Во время передачи 10 тысяч долларов в июне 2020 года всех троих злоумышленников задержали. Во время обысков у одного из них изъяли кастет. Против мужчин выдвинули обвинения по пяти статьям уголовного кодекса Украины, акт уже направлен в суд.

Подсудимым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Кривым Рогом мужчина сжег дом и покончил с собой. Он объяснил свой поступок в предсмертной записке.