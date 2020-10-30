В Кривом Роге пьяный водитель сбил двух подростков на "зебре". Видео

Алина Рашевская Происшествия 08:38, 30.10.2020

В четверг, 29 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области легковушка сбила двух подростков.

Парни переходили дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога, за рулем иномарки находился нетрезвый мужчина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потерпевших госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Один из парней является сыном полицейской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спасателя из Днепропетровщины подозревают в серии автоподжогов в центре Одессы.

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Днепр Происшествия

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