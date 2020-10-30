В Кривом Роге пьяный водитель сбил двух подростков на 'зебре'. Видео

В четверг, 29 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области легковушка сбила двух подростков.

Парни переходили дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога, за рулем иномарки находился нетрезвый мужчина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потерпевших госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Один из парней является сыном полицейской.

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