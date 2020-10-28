В Кривом Роге пьяный священник протаранил авто с ребенком. Фото

Вечером во вторник, 27 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области автомобиль Skoda влетел в припаркованный Peugeot, после чего перевернулся.

За рулем "чеха" находился нетрезвый служитель церкви, а в машине у обочины – мать с 4-летним ребёнком. Как сообщает "Первый городской", в результате столкновения женщина получила множественные травмы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потерпевшую с места аварии увезла скорая. Предварительно, она получила закрытую черепно-мозговую травму и травму лба.

Ребенку медицинская помощь не потребовалась, он отделался лишь испугом. Священник также не пострадал. Он признался, что накануне действительно употреблял алкоголь.

В Кривом Роге столкнулись две легковушки. Первый городской

Авария случилась на улице Ватутина. Первый городской

За рулем "чеха" находился нетрезвый служитель церкви. Первый городской

В результате столкновения пострадала женщина. Первый городской

Потерпевшую с места аварии увезла "скорая". Первый городской

Сам священник не пострадал. Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мотоциклист получил переломы при столкновении с авто.