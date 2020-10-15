В Кривом Роге пьяный мужчина угрожал взорвать дом тротилом

Полицейские Кривого Рога задержали мужчину, который угрожал взорвать дом.

У 38-летнего горожанина правоохранители обнаружили два детонатора для подрыва тротила. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

14 октября в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц Довгинцевского района мужчина угрожает взорвать дом. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли боеприпасы. Их направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

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