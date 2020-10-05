В Кривом Роге пьяный мужчина убил друга и ранил его мать.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве мужчины и ранении пожилой женщины.

Преступление произошло 4 октября в частном доме, расположенном на территории Ингулецкого района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как удалось установить правоохранителям, горожанин пришел в гости к своему знакомому. Во время совместного распития спиртных напитков между товарищами возник конфликт. В ходе выяснения отношений подозреваемый ножом нанес удары хозяину дома и его 59-летней матери, после чего скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Полицейские оперативно нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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