В Кривом Роге полицейские присвоили изъятые у вора золотые украшения

София Закревская Происшествия 17:27, 23.10.2020

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который украл золотые украшения на сумму 130 тысяч гривен.

Мужчина признался в содеянном и добровольно отдал правоохранителям все украденное. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Изъяв вещественные доказательства, майор и старший лейтенант отдела полиции не составили документ о выдаче вором украшений. Они присвоили их себе, а после продали на одном из рынков города.

На данный момент полицейским сообщили о подозрении в том, что они по предварительному сговору завладели чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением.

Решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине сотрудник полиции погорел на взятке. Коррупционера задержали во время получения денег.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Зеленский назвал лечение COVID-19 в Украине одним из лучших в Европе

Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину против COVID-19

Под Киевом COVID-19 убил супругов-медиков: их ребенок в реанимации

В Коломые все врачи инфекционки заболели COVID-19

В Киеве задержали студента, который помочился на портреты Небесной Сотни. Фото вандала