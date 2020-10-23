В Кривом Роге полицейские присвоили изъятые у вора золотые украшения

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который украл золотые украшения на сумму 130 тысяч гривен.

Мужчина признался в содеянном и добровольно отдал правоохранителям все украденное. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Изъяв вещественные доказательства, майор и старший лейтенант отдела полиции не составили документ о выдаче вором украшений. Они присвоили их себе, а после продали на одном из рынков города.

На данный момент полицейским сообщили о подозрении в том, что они по предварительному сговору завладели чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением.

Решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине сотрудник полиции погорел на взятке. Коррупционера задержали во время получения денег.