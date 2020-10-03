В Кривом Роге под колесами электровоза погиб мужчина

София Закревская Происшествия 15:30, 3.10.2020

В пятницу вечером, 2 октября, в Кривом Роге на станции "Кривой Рог - Западный" поезд насмерть сбил 35-летнего мужчину.

Инцидент произошел около 19:40, сообщает "Первый Городской". По предварительной информации, криворожанин переходил через железную дорогу с металлоломом в руках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы). Внимание! Фото 18+

Инцидент произошел на станции "Кривой Рог - Западный".
Первый Городской

Мужчина вместе с двумя товарищами мог нести "добычу" в один из ближайших металлоприемников, когда угодил под колеса электровоза. Машинист поезда сообщил, что он видел мужчину на рельсах и подавал сигналы, чтобы тот остановился, однако пострадавший их проигнорировал.

В результате удара горожанин получил открытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Он скончался на месте происшествия.

Двое приятелей погибшего собрали часть металлолома и ушли. После этого они рассказали о случившемся жене мужчины. На месте происшествия работала полиция и следователь.

35-летний мужчина погиб на месте.
Первый Городской
Криворожанин скончался от травм.
Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре мужчина устроил самосожжение. Днепрянин получил ожоги 95% тела.

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Днепр Происшествия

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