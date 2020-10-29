В Кривом Роге ограбили женщину-почтальона, разносившую пенсии

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который ограбил женщину-почтальона.

Нападающий выхватил у потерпевшей из рук пакет с деньгами, которые были предназначены для выплаты пенсий. Сумма средств составила 81 тысячу гривен, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Еще 5 сентября в Металлургическое отделение полиции обратилась 60-летняя женщина с сообщением о том, что неизвестный мужчина на одной из улиц города выхватил у нее из рук сумку и пакет, в котором были деньги для выдачи пенсии гражданам. Почтальон предоставила детальное описание грабителя.

В ходе проведения розыскных мероприятий, 27 октября работники криминальной полиции задержали грабителя. Им оказался 34-летний местный житель. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Мужчина присвоил 81 тысячу гривен. Национальная полиция Днепропетровской области

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