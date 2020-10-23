В Кривом Роге на территории парка обнаружили тело мужчины. Фото 18+

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 22 октября обнаружили тело неизвестного мужчины.

Происшествие случилось в одном из парков Долгинцевского района, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, на территории парка Юбилейный в кустах обнаружили труп мужчины без следов насильственной смерти. По предварительной информации, он находился там с утра 22 октября.

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На место приехала следственно-оперативная группа Долгинцевского отделения полиции. По одной из версий, смерть могла наступить в результате естественных причин.

На данный момент правоохранители выясняют личность покойного, а истинную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

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