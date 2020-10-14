В Кривом Роге мужчина с инвалидностью выбросился из многоэтажки

В Кривом Роге Днепропетровской области на микрорайоне 5-й Заречный мужчина с инвалидность 1955 года рождения выбросился с пятого этажа высотки.

Очевидцы услышали крик, а после увидели человека, летевшего с балкона. Они вызвали на место происшествия полицию и скорую, передают "Надзвичайні Новини".

От полученных травм мужчина умер на месте, его тело забрали медики. Как рассказали соседи, он долгое время был прикован к постели и не выходил из дома, его семья практически ни с кем не общалась.

Горожанин проживал со своими пожилыми родителями. Незадолго до трагедии они жаловались на то, что их сын хотел свести счеты с жизнью. Тело погибшего направили на экспертизу, все детали произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине душевнобольная женщина совершила жестокое убийство. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.