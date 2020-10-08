В Кривом Роге мужчина избил сотрудницу полиции

В среду вечером, 7 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области 43-летний мужчина напал на полицейскую.

Враждебно настроенный криворожанин набросился на сотрудницу полиции и ударил ее по лицу. Инцидент произошел во время выяснения обстоятельств правонарушения, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Правоохранители приехали на вызов по факту ненадлежащего выполнения родительских обязанностей. Во время того, как полицейские проводили опрос, мужчина вел себя агрессивно. Он не реагировал на замечания, а после напал на полицейскую с кулаками.

За нанесение телесных повреждений сотруднице полиции во время несения ею службы мужчину задержали. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине мужчина совершил покушение на бывшую жену. Он пытался зарезать пострадавшую.