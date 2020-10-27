В Кривом Роге мать и дочь умерли после отравления грибами

В Кривом Роге Днепропетровской области семья из трех взрослых человек отравилась дикорастущими грибами.

21 октября местные жители собирали маслята, сыроежки и зеленушки в лесополосе возле села Шестерня Широковского района. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Днепропетровской области.

Дома они почистили и помыли грибы, обжарили их без предварительного отваривания и употребили в пищу. Симптомы у отца, матери и дочери проявились вскоре после ужина – около 2 часов ночи 22 октября. Они почувствовали слабость, тошноту, боли в животе. Несмотря на начавшуюся рвоту и диарею, пострадавшие не обратились за помощью к медикам, а занялись самолечением.

Скорую семья вызвала только через сутки, утром 23 октября, когда им стало намного хуже. В тяжелом состоянии пациентов госпитализировали в криворожскую больницу №17.

Медки делали все возможное, однако в воскресенье, 25 октября, мать и дочь умерли в результате отравления. Мужчина, потерявший жену и ребенка, продолжает лечение, его состояние оценивают как среднетяжелое.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Днепром семья попала в больницу из-за отравления дикими грибами. Каменчане собирали маслята, опята и белые грибы.