В Кривом Роге из-за столкновения легковушек пострадали два человека. Фото

В понедельник, 26 октября, в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области столкнулись Opel и "Жигули".

Легковушки не разминулись на перекрестке улиц Кропивницкого и Уфимской. Обе машины получили серьезные механические повреждения, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге столкнулись Opel и "Жигули". Первый городской

Авто не разминулись на перекрестке. Первый городской

Машины получили серьезные механические повреждения. Первый городской

В результате аварии пострадали пассажиры обоих автомобилей. Одну девушку госпитализировали в восьмую горбольницу, вторую – в "тысячку". Предварительно, они получили легкие ссадины и ушибы.

На месте работали инспекторы патрульной полиции и следователь Криворожского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате ДТП пострадали 2 пассажира. Первый городской

Их госпитализировали в медучреждения города. Первый городской

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