В Кривом Роге из-за столкновения легковушек пострадали два человека. Фото

Алина Рашевская Происшествия 14:52, 26.10.2020

В понедельник, 26 октября, в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области столкнулись Opel и "Жигули".

Легковушки не разминулись на перекрестке улиц Кропивницкого и Уфимской. Обе машины получили серьезные механические повреждения, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге столкнулись Opel и "Жигули".
Первый городской
Авто не разминулись на перекрестке.
Первый городской
Машины получили серьезные механические повреждения.
Первый городской

В результате аварии пострадали пассажиры обоих автомобилей. Одну девушку госпитализировали в восьмую горбольницу, вторую – в "тысячку". Предварительно, они получили легкие ссадины и ушибы.

На месте работали инспекторы патрульной полиции и следователь Криворожского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате ДТП пострадали 2 пассажира.
Первый городской
Их госпитализировали в медучреждения города.
Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре таможенника обвинили в махинациях с автомобилями.

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Днепр Происшествия

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