В Кривом Роге из-за столкновения легковушек пострадал мужчина. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:40, 13.10.2020

В понедельник, 12 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрёстке улицы Ивана Сирко и автодороги Р-74 столкнулись две легковушки.

В результате аварии пострадал водитель "ВАЗа". Мужчину увезли в больницу с переломом плеча и травмой головы, сообщает "Первый городской".

Водитель Volvo ехал со стороны Тернов в направлении улицы Ивана Сирко, а "ВАЗ-2109" двигался со стороны Даманского. Возле автостанции "Терны" Volvo не уступил дорогу "ВАЗу", в результате чего пострадал шофёр последнего. Предварительно, водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Первый городской
Первый городской
Первый городской
Первый городской
Первый городской
Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую женщину.

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Днепр Происшествия

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