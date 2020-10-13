В Кривом Роге из-за столкновения легковушек пострадал мужчина. Фото

В понедельник, 12 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрёстке улицы Ивана Сирко и автодороги Р-74 столкнулись две легковушки.

В результате аварии пострадал водитель "ВАЗа". Мужчину увезли в больницу с переломом плеча и травмой головы, сообщает "Первый городской".

Водитель Volvo ехал со стороны Тернов в направлении улицы Ивана Сирко, а "ВАЗ-2109" двигался со стороны Даманского. Возле автостанции "Терны" Volvo не уступил дорогу "ВАЗу", в результате чего пострадал шофёр последнего. Предварительно, водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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