В Кривом Роге грузовик столкнулся с поездом: много пострадавших

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 марта на территории Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) столкнулись грузовик и грузовой поезд.

В автомобиле находились рабочие, которых везли домой со смены. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает "Радио Свобода".

Трое работников были госпитализированы в городскую больницу №2. Характер травм пострадавших не уточняется.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за отсутствия освещения на железнодорожном переезде и неисправности сигнализации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Виннице поезд врезался в ВАЗ и протащил его около 200 метров. Водитель автомобиля серьезно пострадал.