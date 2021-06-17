В Кривом Роге девочка-подросток наглоталась таблеток из-за замечания мальчика

В Кривом Роге Днепропетровской области 15-летняя девочка наглоталась таблеток. Она объяснила это тем, что знакомый мальчик сказал, что она никому не нужна.

Подростка госпитализировали в восьмую городскую больницу, сообщает местное издание "Первый городской". Инцидент произошел, когда девочка пошла в гости к подруге.

Она дождалась, пока та уйдет в магазин и выпила девять пластин разных лекарств из аптечки, которую нашла в доме. Среди таблеток были "Дротаверин", "Диазолин", "Карсил" и другие медикаменты. Всего она выпила 90 таблеток.

Девочка находится в отделении интенсивной терапии с медикаментозным отравлением. Она в сознании и ее жизни ничего не угрожает.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет. Он стал особенно актуальным после того, как в Украине прокатилась новая волна попыток самоубийства среди подростков с помощью большого количества таблеток.