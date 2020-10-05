В Кривом Роге автомобиль зацепил велосипедиста: мужчина в коме

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 4 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Авария случилась в Покровском районе на улице Конституционной, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, автомобиль Daewoo Lanos зацепил велосипедиста. В результате пострадал 52-летний мужчина на двухколесном. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

В Кривом Роге автомобиль зацепил велосипедиста "Первый городской"

В Кривом Роге автомобиль зацепил велосипедиста "Первый городской"

Отметим, что на данный момент потерпевший находится в коме.

На месте аварии работали инспекторы патрульной полиции и следователь. Теперь они будут выяснять все обстоятельства ДТП.

В Кривом Роге автомобиль зацепил велосипедиста "Первый городской"

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