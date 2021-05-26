В Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную. Фото подозреваемого

В Кривом Роге задержали 17-летнего парня, который подозревается в поджоге беременной девушки. Потерпевшая выжила и была госпитализирована.

Как сказано на сайте ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, сообщение от спасателей о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка, правоохранители получили в среду, 26 мая, около 16:10.

Предварительно установлено, что во время конфликта парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег. После этого он скрылся с места преступления. Беременная с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Чтобы разыскать злоумышленника, к операции привлекли личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыли вокзалы и автовокзалы.

В итоге парня задержали, а в его доме провели обыск. По месту проживания подозреваемого было найдено и изъято оружие.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) УК.

Как ранее писал OBOZREVATEL: