В Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную. Фото подозреваемого

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
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Полиция поймала подозреваемого в поджоге

В Кривом Роге задержали 17-летнего парня, который подозревается в поджоге беременной девушки. Потерпевшая выжила и была госпитализирована.

Как сказано на сайте ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, сообщение от спасателей о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка, правоохранители получили в среду, 26 мая, около 16:10.

Предварительно установлено, что во время конфликта парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег. После этого он скрылся с места преступления. Беременная с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Чтобы разыскать злоумышленника, к операции привлекли личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыли вокзалы и автовокзалы.

Задержанный парень

В итоге парня задержали, а в его доме провели обыск. По месту проживания подозреваемого было найдено и изъято оружие.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) УК.

У 17-летнего нашли оружие

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • 26 мая в Деснянском районе Киева 27-летний мужчина бросил в салон троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадала пассажирка. Женщина получила ожоги 2 степени верхних конечностей и шеи.

  • 14 апреля произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей. Позднее правоохранители задержали мужчину, причастного к этому происшествию. Злоумышленник сделал это из-за ревности – он поджег машину ухажера своей девушки.

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