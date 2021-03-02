В Кривом Роге школьницу поставили на колени, а затем избили. Видео 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области девятиклассница заставила восьмиклассницу стать на колени, а затем ее избили и ударили головой об асфальт.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Пострадавшая сейчас находится в больнице. Отмечается, что это произошло якобы из-за парня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил местный блогер Алексей Таймурзин, кадры издевательств он получил от родителей. Несмотря на то, что 14-летняя девочка извинилась, одна из обидчиц ударила ее по лицу, а когда та попыталась защититься, то на нее набросились уже трое и повалили на асфальт.

При этом за пострадавшую вступились школьники, которые снимали происходящее на видео.

Как выяснилось, обе девочки из хороших семей, а на учете в полиции или социальных службах не стояли.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких повреждений.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга. В больнице она пробудет минимум 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе несовершеннолетняя избила свою 13-летнюю знакомую из-за парня.

Нападение на камеру сняли подростки, которые были свидетелями инцидента, но в драку они не вмешивались. Ребята смеялись и комментировали происходящее.