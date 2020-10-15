В Киеве задержали организатора смертельного нападения на полицейского из Днепра

В Киеве задержали организатора разбойного нападения, в результате которого погиб полицейский из Днепра Дарвин Потуданский.

Подозреваемый вместе с сообщником спланировали преступление, в ходе которого завладели деньгами предприятия в сумме около трех миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, 19 июня в Днепре произошло разбойное нападение. В этот же день старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский, задерживая подозреваемого, получил смертельное ранение и погиб на руках у своего коллеги.

15 октября полиция задержала преступника в Киеве в арендованной квартире, где он скрывался. Как стало известно, сразу после совершения преступления 47-летний соучастник преступления забрал половину денег и скрылся из города.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой), которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что застреленному в Днепре полицейскому Дарвину Потуданскому было всего 30 лет. Коллеги запомнили его как мужественного и отважного парня.