Под Днепром таксисты зеленкой отомстили клиенту. Фото

В Каменском Днепропетровской области 14 января таксисты из-за конфликта облили мужчину зеленкой.

Как пишет местный портал 5692.com.ua, украинец засыпал службу такси вызовами. Он около пяти раз вызывал машину к своему дому, но каждый раз отказывался выходить.

По данным журналистов, на шестой раз водители решили "проучить" клиента. Они выманили местного жителя на улицу (как именно – не уточняется) и заставили его оплатить вызов и простой всех машин.

Чуть позже, как сообщили очевидцы, неизвестные облили мужчину зеленкой. Как видно на фото пострадавшего, его лицо полностью залито веществом.

Как писал OBOZREVATEL: