Под Днепром таксисты зеленкой отомстили клиенту. Фото
В Каменском Днепропетровской области 14 января таксисты из-за конфликта облили мужчину зеленкой.
Как пишет местный портал 5692.com.ua, украинец засыпал службу такси вызовами. Он около пяти раз вызывал машину к своему дому, но каждый раз отказывался выходить.
По данным журналистов, на шестой раз водители решили "проучить" клиента. Они выманили местного жителя на улицу (как именно – не уточняется) и заставили его оплатить вызов и простой всех машин.
Чуть позже, как сообщили очевидцы, неизвестные облили мужчину зеленкой. Как видно на фото пострадавшего, его лицо полностью залито веществом.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее в Виннице таксиста обвинили в избиении супружеской пары, которая забыла указать, что в поездке с ними будет двухмесячный щенок-такса. Вместо того, чтобы отказаться от поездки, водитель вызвал своих товарищей на разборки.
На Одесщине в селе Любополь 15 декабря зарезали женщину-таксиста, выбросив тело в переулке. Преступники также угнали ее автомобиль, который позже сожгли.
Из собственных источников нашему изданию стало известно, что погибшая 55-летняя женщина давно занималась частным извозом в Одесской области. У нее осталась 25-летняя дочь.