Под Днепром дети попали в реанимацию после распития самогона. Фото

В городе Каменское Днепропетровской области трое несовершеннолетних отравились неизвестной жидкостью, предварительно – алкоголем.

Об инциденте 15 декабря сообщила пресс-служба областной полиции на официальном сайте. Местный портал gorod.dp.ua пишет, что, по предварительной информации, школьники выпили самогон, закрывшись в туалете лицея №1.

Двое детей – парень и девочка – попали в реанимацию, еще одна школьница на амбулаторном лечении.

По данным полиции, неизвестную жидкость в учебное заведение принес 14-летний ученик. Копы не уточнили, где именно это случилось. Мальчик угостил напитком двух девочек 13 и 14 лет. Вскоре всем троим стало плохо, им вызвали скорую.

Журналисты сообщили, что двое пострадавших попали в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

На своей странице в Facebook главный врач Каменской станции скорой помощи Лариса Быданцева сообщила другую версию событий.

Она подтвердила, что отравление произошло в лицее №1. Однако, по данным главврача, две школьницы якобы сами "напоили" суррогатным алкоголем своего товарища.

Одна из девочек потеряла сознание, после чего в учебное учреждение вызвали скорую. "Все трое детей находились в состоянии оглушения", – написала Быданцева.

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