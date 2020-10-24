В Днепре женщина выжила после падения из многоэтажки

В субботу ночью, 24 октября, в Днепре на проспекте Александра Поля, 102В женщина 1988 года рождения выпала из окна на третьем этаже.

Инцидент произошел около 1:30, сообщает "Информатор". Родственники горожанки сообщили о произошедшем в полицию.

Днепрянке удалось выжить после падения. С переломом таза ее госпитализировали в больницу имени Мечникова, а после перевезли в медучреждение №16.

По предварительной информации, это могла быть попытка самоубийства. На данный момент все детали происшествия устанавливаются.

Как передает "Днепр оперативный", пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, ранее женщина не раз пыталась наложить на себя руки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре тяжелобольной мужчина застрелился из ружья. Ему было 39 лет.