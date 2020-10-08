В Днепре женщина выпала из окна многоэтажки

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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В Днепре женщина выпала из окна многоэтажки

В четверг, 8 октября, в Днепре на улице Титова из окна 16-го этажа многоквартирного жилого дома выпала женщина.

Полученные травмы оказались для потерпевшей несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия, сообщает Информатор.

Трагедия случилась около полуночи. На месте произошедшего работали следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Им предстоит выяснить, был это суицид или несчастный случай.

В Днепре женщина выпала из окна высотки.
Трагедия случилась на улице Титова.
Потерпевшая скончалась на месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре грузовик сбил выскочившего на дорогу ребенка.

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