В Днепре на проспекте Слобожанском женщина упала в яму и ее зажало железобетонной плитой.

30-летняя девушка не могла выбраться самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На месте происшествия спасатели установили, что пострадавшая из-за собственной неосмотрительности упала в яму глубиной около двух метров. Усложняло ситуацию то, что ногу пострадавшей придавила железобетонная плита, которая стояла на краю ямы и упала вслед за потерпевшей.

Чрезвычайники с помощью спасательной веревки приподняли плиту и освободили ногу пострадавшей. Доставив женщину наверх, специалисты Службы спасения передали ее работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

В Днепре женщина упала в яму, ее зажало железобетонной плитой Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отметим, что серьезных травм она не получила, поэтому от госпитализации отказалась.

К помощи было привлечено пять человек личного состава и одна единица техники.

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